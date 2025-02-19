Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


19 Şubat 2025 22:58
İletişim Başkanlığında çalışan var mı?

Ben iletişim fakültesi mezunuyum iletişim başkanlığı'na başvurmak istiyorum.

çalışma koşulları, ve imkanları hakkında bilgi almak istiyorum. çalışanlar yardımcı olabilir mi?

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