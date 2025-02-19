Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Şubat 2025 23:30
Pbs hizmet hesabı

Pbsde hizmet hesabının olduğu yerde eskiden fiili hizmet süresi bitiş tarihi ay ay yazardı. Şimdi günlük yazıyor bunun nedeni nedir bilen var mı?

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