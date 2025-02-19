Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


19 Şubat 2025 23:31
Danıştay 5.daire yd havale bekliyor

dosyam 01.07.2024 tarihinde açıldı ve hala beklemede Nejat sürer daha bilgisi olan varmıdır.

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