Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


19 Şubat 2025 23:38
Kadrolu personel ile 3+1 sözleşmeli personel arası becayiş

Kadrolu çağrı karşılama memuru ile sözleşmeli 3+1 personel becayiş yapabilir mi yoksa 4 senenin dolmasını mı beklemeli

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