Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


20 Şubat 2025 00:24
Belediye Sözleşmeli Memur alımında Özel Şartlar Hakkında

Merhaba, Belediye sözleşmeli memur alım ilanı yaparken özel şartlar kısmında ösym nitelik kodlarında yer alan belge ve sertifikaları mı almak zorunda? Ben yönetmelikte böyle bir şey görmedim ama sormak istedim. Sadece alacağı pozisyona uygun özel şartlar arayabilir, birini işaret edecek şekilde olmamalı yazıyor. Örneğin bir beden eğitimi öğretmeni alıyorsa, söz gelimi yüzme antrenörlüğü belgesi isteyebilir ya da arşivcilik için alacaksa bilgisayar veri işleme sertifikası isteyebilir gibi pozisyona uygun nitelikler arayabilir şeklinde yorumladım. Bu konuda bilgisi olan var mı?

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