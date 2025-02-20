Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


20 Şubat 2025 00:28
Eüaş
Üstadlar merhaba, eüaşta yeni göreve başlayacak bir memur maaşı başlangıç olarak ne kadar bilginiz var mı?

Çok Yazılan Konular

TCDD yeni yılda giyim yardımıDHMİ de Tazminat ÇatlağıBOTAŞ çalışanları -BOTAŞ mülakat2024/2 Çaykur (Çay işletmeleri genel müdürlüğü)399 KİTler arası becayiş ilanlarıTPAO, EÜAŞ BOTAŞ, ETİMADEN Yeniden YapılandırılacakTürkşeker özelleştirme kapsamında mı?DSİ 2024 Giyim YardımıPTT A.Ş.TEİAŞ Özelleştirme Tek Başlık

Sözlük

Bugün olanlar 3 dünya kediler günü 1 FENERBAHÇE galatasaray derbisi 10 cemre 1 maşa olmak 2 Santorini adası 1 internetten alışveriş 2 Elon musk'un oğlu 2 değirmen 1 jenerasyon 1

Son Haberler

4/B sözleşmeli personel memur statüsünden mi emekli olur?20 Şubat 2025'ten önemli gündem başlıklarıGeri Ödemesiz 20.000 TL Avans, Kaçırmayın!TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Üyesi Aras'a adli kontrol talebiDur ihtarına uymayan şahıs polise çarpıp kaçtı, polis ağır yaralandı

Editörün Seçimi

Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL