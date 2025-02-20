Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


20 Şubat 2025 00:38
Memurluktan ihraç

Basit yaralama suçundan nasil bi ceza alırsam memurluktan atiliyorum.


Ötüken1905
Aday Memur
20 Şubat 2025 00:54
12 ay üstü adli ceza alırsan
Toplam 1 mesaj

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