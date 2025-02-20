Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Şubat 2025 02:42
Yakın Zamanda Yeşil pasaport alanlar..
Değerli arkadaşlar yakın zamanda yeşil pasaport alan varsa süreci tane tane anlatabilir mi? Tüm aile olarak başvuru yapmak istiyorum. Bilgisi olan varsa yardımcı olur musunuz?

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