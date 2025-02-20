Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Şubat 2025 08:37
Emekli personelin taşıma silah ruhsat süreci

Emekli olduktan sonra cz 75 ve sarsılmaz tabancalara taşıma ruhsatı çıkarma işlem süreci hakkında bilgi verir misiniz

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