Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Şubat 2025 09:25
AGS ile Birlikte Meslek Liselerinde Ögretmenlik Nasıl Olacak

Ben mekatronik mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Meslek lisesinde öğretmenlik yapmak istiyorum. Fakat bu memurluk konusuna bilgi bakımından çok uzağım.

Biliyorsunuz ki Ags mevzusu çıktı. Fakat Ags yönergesinde meslek lisesi öğretmenliği ile ilgili hiçbir bilgi bulamadım. Meslek lisesinde öğretmenlik yapmak isteyenler için atamalar nasıl olacak ? Ayrıca formasyonum da yok. En hızlı sekilde formasyon nasıl alabilirim? Bu konuda yardımcı olursanız çok sevinirim.

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