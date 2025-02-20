Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Şubat 2025 10:36
Spor yapanlar toplansın

Malum çalışma ortamımız konforlu, steril ve güvenli, artık erkekler ile kadınların ekstra performans sergilemeleri gerekmiyor. Mesai boyunca koltuğa sabitlenmiş, ekrana kilitlenmiş bir şekilde sağlıksız olarak devam ediyor. Çoğunluk fıtıktan şikayetçi. Bu düzeni bozan, spor yapanlar ile bir muhabbet edelim. Neler yapıyorsunuz, bakanlığımız personelleri hangi sporlar ile iç içe bir de bunu konuşalım.

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