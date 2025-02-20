Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Şubat 2025 11:14
Proje Okulları Başvuruları Uzatılsın Lütfen!

Geçen yıl Mayıs ayında olan başvurular neden şubat ta oldu? Daha dönemin başındayız Allah aşkına ya


gortil
Aday Memur
20 Şubat 2025 11:32
Tamam hemen açtırıyorum sistemi

asrınmücahidesi
Genel Müdür
20 Şubat 2025 12:16

Ben ciddiyim. 2. il içi yapılıyorsa bu da gayet yapılır. Zaman uzun. İnşaALLAAAAH

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