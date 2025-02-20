Proje Okulları Başvuruları Uzatılsın Lütfen!

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
İlkokul idarecileri de derse girmelidir.Müdür Yardımcılığında Adalet İstiyoruz.Meb ajanda dayatması Talim Terbiye müfredat sayfasında iş başındaYurtdışı öğretmenlik sağlıkla ilgiliYakın Zamanda Yeşil pasaport alanlar.. Şubat maaşı uzmanlık tazminatıİstirahat raporunun üçüncü kişilerle paylaşımıProje okulunda 4 yılı dolanlarKantin-Servis Denetleme, İş Güvenliği vb.Müdür Başyardımcığı meselesi
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL