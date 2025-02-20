Eşi öğretmen olan personel Kıbrıs a tayin durumu

Merhaba arkadaşlar, Eşi öğretmen olan Kara kuvvetleri personeli Kıbrıs a tayini çıkartılır ise, öğretmen Kıbrıs'ta çalışamayacağı için, Türkiye de istediği belirttiği yere tayin isteyip atanabilir mi. Bilgisi olan var mı? Yada başına gelen.

Merhaba arkadaşlar, Eşi öğretmen olan Kara kuvvetleri personeli Kıbrıs a tayini çıkartılır ise, öğretmen Kıbrıs'ta çalışamayacağı için, Türkiye de istediği belirttiği yere tayin isteyip atanabilir mi. Bilgisi olan var mı? Yada başına gelen.