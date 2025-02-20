Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


20 Şubat 2025 11:26
Eşi öğretmen olan personel Kıbrıs a tayin durumu
Merhaba arkadaşlar, Eşi öğretmen olan Kara kuvvetleri personeli Kıbrıs a tayini çıkartılır ise, öğretmen Kıbrıs'ta çalışamayacağı için, Türkiye de istediği belirttiği yere tayin isteyip atanabilir mi. Bilgisi olan var mı? Yada başına gelen.

Halkadami89
Şef
20 Şubat 2025 13:58
2 sene de eşinizi görmeyiveriniz. Atatürk bu ülke için nelerden vazgeçti bir araştırınız. Kıbrıs gibi kaymak bir göreve gidiyorsunuz, bunu buraya yazmaya utanmıyorsunuz.
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