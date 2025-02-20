KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


20 Şubat 2025 11:34
Hava astsubay hk

dış kaynak astsubay alımlarında ucak bakım,bilgi sistem,işletme kripto,radar gibi bölüm tercihlerden geldi. bu bölümler hakkında bilgi sahibi olan var mı ? görev yerleri, yapılan iş, tayin meslek vb. birde zorunlu görev süresi 15 sene mi

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