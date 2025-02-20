KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


20 Şubat 2025 12:08
Programcı olup Endüstri mühendisi kadrosuna nasıl geçilir ?

Merhabalar Bir üniversitede programcı olarak çalışıyorum endüstri mühendisliğinden yeni mezun oldum. Çalıştığım kurum kolay kolay sınav açmıyor yeniden kpss ye mi hazırlanmalıyım yoksa farklı bir kuruma mı geçmeye çalışmalıyım nasıl bir yol izlemeliyim bilmiyorum İstanbula geçiş yapmak kolay olur mu


fakir.adam
Şube Müdürü
20 Şubat 2025 12:15

kurumunun unvan değişikliği sınavı açması gerek. aksi takdirde kpss ile geçersin sadece.

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