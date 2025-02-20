Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


20 Şubat 2025 12:44
Meslek İhraç
2022 yılında izinli günümde trafikte bir vatandaş ile tartıştım,kavga ettim olay sırasında silahı elime aldım hiç bir şekilde doldurma,doğrultma olmadı olay sonrasında da karakol ifadelerimizde de birbirmizden şikayetçi olmadığızı belirtik daha sonrasında olay sosyal medyaya düştü ve açığa alındım.soruşturmalar yapıldı ifadeye gittim soruşturmacı karşı tarafa niye silah doldurup doğrultuğu mu sordu böyle birşeyin olmadığını kamera görüntülerinden de anlaşılacağı üzerece silahımın namlusunun yere baktığını söyledim ancak karşı taraf hakkımda silahı doldurdu ve doğrultu diye ifade vermiş sonrasında son savunma için gittiğimde hakkımda ki ceza nın meslek çıkarma olduğunu(Yetkisini veya nüfuzunu kendisine çıkar sağlamak amacıyla ya da kin ve dostluk gibi nedenlerle kötüye kullanmak), iddaa kısmınında silahı karşı tarafa doldurup doğrultmam olduğunu söylendi. Adli olarak,savcılık soruşturmasında karşı tarafa doğrultmadığımın kamera görüntüleri ile sabit olduğu karşı taraflı şikayetçi olmadığından ötürü adli kovuşturmaya yer yoktur yazım geldi göreve geri iade edildim.2024 yılında ihraç oldum. Şuan ilk derece mahkemesindeyim çevremdekiler veya beni tanımayanlar bundan dolayı ihraç olduğuma inanamıyolar bunun gibi emsal karar bile var mı

Çok Yazılan Konular

Danıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlarMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Danıştay 5.daire yd havale bekliyorMemurluktan ihraçYargıtay'da dosyası olanlarResmi belgede tahrifatJandarma yüksek disiplin kurulu

Sözlük

maşa olmak 3 ipucu 1 Santorini adası 1 hygiea 1 Kardan adam yapıp adını sizi üzen eski sevgili koymak 1 kızılcık tarhanası 1 hayalet kalem 1 medusa 1 abanoz 1 internetten alışveriş 2

Son Haberler

Yeniden Öğretim Üyeliğine Atamalarda Makale Kabulü Hakkında Önemli Karar!Tekirdağ'da iki adrese baskın: 5 kişi tutuklandıBakan Şimşek'ten Katarlı yatırımcılara davetRamazan pidesi fiyatları belli olduKaradeniz'de hava ulaşımına kar engeli

Editörün Seçimi

Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL