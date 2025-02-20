Meslek İhraç

2022 yılında izinli günümde trafikte bir vatandaş ile tartıştım,kavga ettim olay sırasında silahı elime aldım hiç bir şekilde doldurma,doğrultma olmadı olay sonrasında da karakol ifadelerimizde de birbirmizden şikayetçi olmadığızı belirtik daha sonrasında olay sosyal medyaya düştü ve açığa alındım.soruşturmalar yapıldı ifadeye gittim soruşturmacı karşı tarafa niye silah doldurup doğrultuğu mu sordu böyle birşeyin olmadığını kamera görüntülerinden de anlaşılacağı üzerece silahımın namlusunun yere baktığını söyledim ancak karşı taraf hakkımda silahı doldurdu ve doğrultu diye ifade vermiş sonrasında son savunma için gittiğimde hakkımda ki ceza nın meslek çıkarma olduğunu(Yetkisini veya nüfuzunu kendisine çıkar sağlamak amacıyla ya da kin ve dostluk gibi nedenlerle kötüye kullanmak), iddaa kısmınında silahı karşı tarafa doldurup doğrultmam olduğunu söylendi. Adli olarak,savcılık soruşturmasında karşı tarafa doğrultmadığımın kamera görüntüleri ile sabit olduğu karşı taraflı şikayetçi olmadığından ötürü adli kovuşturmaya yer yoktur yazım geldi göreve geri iade edildim.2024 yılında ihraç oldum. Şuan ilk derece mahkemesindeyim çevremdekiler veya beni tanımayanlar bundan dolayı ihraç olduğuma inanamıyolar bunun gibi emsal karar bile var mı

2022 yılında izinli günümde trafikte bir vatandaş ile tartıştım,kavga ettim olay sırasında silahı elime aldım hiç bir şekilde doldurma,doğrultma olmadı olay sonrasında da karakol ifadelerimizde de birbirmizden şikayetçi olmadığızı belirtik daha sonrasında olay sosyal medyaya düştü ve açığa alındım.soruşturmalar yapıldı ifadeye gittim soruşturmacı karşı tarafa niye silah doldurup doğrultuğu mu sordu böyle birşeyin olmadığını kamera görüntülerinden de anlaşılacağı üzerece silahımın namlusunun yere baktığını söyledim ancak karşı taraf hakkımda silahı doldurdu ve doğrultu diye ifade vermiş sonrasında son savunma için gittiğimde hakkımda ki ceza nın meslek çıkarma olduğunu(Yetkisini veya nüfuzunu kendisine çıkar sağlamak amacıyla ya da kin ve dostluk gibi nedenlerle kötüye kullanmak), iddaa kısmınında silahı karşı tarafa doldurup doğrultmam olduğunu söylendi. Adli olarak,savcılık soruşturmasında karşı tarafa doğrultmadığımın kamera görüntüleri ile sabit olduğu karşı taraflı şikayetçi olmadığından ötürü adli kovuşturmaya yer yoktur yazım geldi göreve geri iade edildim.2024 yılında ihraç oldum. Şuan ilk derece mahkemesindeyim çevremdekiler veya beni tanımayanlar bundan dolayı ihraç olduğuma inanamıyolar bunun gibi emsal karar bile var mı