Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


20 Şubat 2025 12:56
Kadrolu personel ile 3+1 sözleşmeli personel arası becayiş

Kadrolu çağrı karşılama memuru ile sözleşmeli 3+1 personel becayiş yapabilir mi yoksa 4 senenin dolmasını mı beklemeli

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