Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


20 Şubat 2025 13:33
becayiş yapabilir miyim

112 açmde çalışıyorum 3 artı 1 sözleşmeli personel ile kadrolu personel kendi arasında becayiş yapabilir mi

Çok Yazılan Konular

Tarım Bakanlığı Yeni Tayin YönetmeliğiTarım ve Orman Bakanlığı Şef , Memur ve Sayman Kadro Sınavına Girecekler Burada Toplanalım6 yıllık memurum maaşım yeni atanan önlisans sözleşmeli personel ile aynı Ktb sözleşmeli memur eğitim tayini hakkındaAile sosyal bakanlığı güvenlik soruşturma

Sözlük

gitti eteri geldi beteri 1 abanoz 1 scandale 1 sebep olmak vs vesile olmak 1 sevgi ve sinirin doğru orantılı olması tespiti 1 FENERBAHÇE galatasaray derbisi 10 Santorini adası 1 kar tatili 2 alfa erkek 1 romantizm 1

Son Haberler

Yeniden Öğretim Üyeliğine Atamalarda Makale Kabulü Hakkında Önemli Karar!Tekirdağ'da iki adrese baskın: 5 kişi tutuklandıBakan Şimşek'ten Katarlı yatırımcılara davetRamazan pidesi fiyatları belli olduKaradeniz'de hava ulaşımına kar engeli

Editörün Seçimi

Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL