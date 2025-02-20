Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Şubat 2025 13:56
Havuz tayini

Ben 6 yıllık zabıt katibiyim. Eş durumundan 3 ay önce 3. Bölgede olan bir adliyeye geldim ve en az 4 yıl burdayız. 4 yılım dolduktan sonra havuz tayini hakkımı kullansam gidememe gibi bi durumum olabilir mi şöyle söyleyim havuz tayini giren çıkanla ilgili diyolar eğer o yıl adliyeye gelen yoksa çıkan da olamaz gibisinden. Bı sorum daha olacak tayinde bim ya da bam isteyebilir miyim? Tayin konusunda bilgim hiç yok bilen arkadaşlar bilgilendirirse çok sevinirim şimdiden teşekkürler.

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