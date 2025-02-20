KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


20 Şubat 2025 14:01
Kpss p 3 4001 nitelik kodlu tek kişinin alındığı 5 kişinin sözlü mülakata çağrıldığı belediye büro p

Bu saydığım özelliklere sahip doğuda bi belediye kaç ile kapatır sözlü mülakata kaçla çağırır??

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