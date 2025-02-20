KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


20 Şubat 2025 14:01
KPSS p3 4001 nitelik kodlu tek kişinin alındığı 5 kişinin sözlü mülakata çağrıldığı belediye büro

Bu saydığım özelliklere sahip doğuda bi belediye kaç ile kapatır sözlü mülakata kaçla çağırır??


Kpsbirincisi
Genel Müdür
20 Şubat 2025 16:03

Belediyenin ismini verip başka kimseyi uyandirmayim da başvurmasın kafası ama işe yaramaz :) sorunun cevabı da bence 88 89


Sansasyonell
Aday Memur
20 Şubat 2025 21:12

Bi torpidoya bakar

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