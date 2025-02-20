DHMİ AIM(Havacılık Bilgi Yönetim Uzmanı) Alımı

Arkadaşlar yüksek puanla bu kadro için bekleyenler var mı? 2025/1 merkezi atamasında alım olmayacağına dair bi duyum aldık. Cimere ortak yazı mı yazsak ne yapsak?

Arkadaşlar yüksek puanla bu kadro için bekleyenler var mı? 2025/1 merkezi atamasında alım olmayacağına dair bi duyum aldık. Cimere ortak yazı mı yazsak ne yapsak?