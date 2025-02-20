KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


20 Şubat 2025 15:35
DHMİ AIM(Havacılık Bilgi Yönetim Uzmanı) Alımı
Arkadaşlar yüksek puanla bu kadro için bekleyenler var mı? 2025/1 merkezi atamasında alım olmayacağına dair bi duyum aldık. Cimere ortak yazı mı yazsak ne yapsak?

dytteyim
Aday Memur
20 Şubat 2025 15:38
telegram grubu kuruldu mu acaba?

ho-chi-minh
Aday Memur
20 Şubat 2025 15:59

yalnızca 2025/1'de değil uzun bir süre alım olmayacağı söyleniyor. Yani KPSS 2024 puanıyla büyük ihtimalle alım olmayacak malesef.


yagmaci39
Aday Memur
20 Şubat 2025 16:00

talep iletilmiş diye duydum

ho-chi-minh, 59 dk. önce

yalnızca 2025/1'de değil uzun bir süre alım olmayacağı söyleniyor. Yani KPSS 2024 puanıyla büyük ihtimalle alım olmayacak malesef.


Kpsbirincisi
Genel Müdür
20 Şubat 2025 16:02

Temmuzda 20 30 arası bir alım olur diye düşünüyorum. Sizin puanininiz ve siralamanız kac?

dytteyim, 1 saat önce
telegram grubu kuruldu mu acaba?

Darkseid
Aday Memur
20 Şubat 2025 16:26

2024/2 atamasından önce aim alımının yapılmayacağı konuşuluyordu ve öyle de oldu. 2025/1 ataması için 24 Mart-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında kurumlarca kadro talepleri bildirilecek. Henüz zaman var, söylentilerin olması normal. Mayıs, haziran ayı gibi netleşeceğini düşünüyorum. Kurumda illaki emekli olan/olacak personel vardır. Sınavdan önce aim hedefleyip aim için bekleyen vardır muhakkak.


yagmaci39
Aday Memur
20 Şubat 2025 16:30

2024 puanıyla 40 alım olur gibi

Darkseid, 32 dk. önce

2024/2 atamasından önce aim alımının yapılmayacağı konuşuluyordu ve öyle de oldu. 2025/1 ataması için 24 Mart-26 Mayıs 2025 tarihleri arasında kurumlarca kadro talepleri bildirilecek. Henüz zaman var, söylentilerin olması normal. Mayıs, haziran ayı gibi netleşeceğini düşünüyorum. Kurumda illaki emekli olan/olacak personel vardır. Sınavdan önce aim hedefleyip aim için bekleyen vardır muhakkak.


ho-chi-minh
Aday Memur
20 Şubat 2025 16:32
ben de 98 puanla bekliyorum lakin birinci derece kaynaktan aldığım habere göre artık kuruma aim alımı olmayacak malesef

yagmaci39
Aday Memur
20 Şubat 2025 16:35

o zaman neden bekliyorum diyorsun. Birinci dereceden kaynak dediğin bakan mı bu arada?

ho-chi-minh, 26 dk. önce
ben de 98 puanla bekliyorum lakin birinci derece kaynaktan aldığım habere göre artık kuruma aim alımı olmayacak malesef

dytteyim
Aday Memur
20 Şubat 2025 16:37
yüksek puanlarla alım olmadığı için beklendiğine dair tweet atılsa toplu olarak sınav sonuçlarının fotoğrafı eklenerek en azından herkes tarafından duyulursa tepki olur diye düşünüyorum

yagmaci39
Aday Memur
20 Şubat 2025 16:38

rahat olun hocam atama olacaktır.

dytteyim, 21 dk. önce
yüksek puanlarla alım olmadığı için beklendiğine dair tweet atılsa toplu olarak sınav sonuçlarının fotoğrafı eklenerek en azından herkes tarafından duyulursa tepki olur diye düşünüyorum

dytteyim
Aday Memur
20 Şubat 2025 16:40
arkadaş trollemiyor. tanıyorum ben şahsı. herkesin okuduğu bi platformda haberi aldığı yerin bilgisini veremez. Grup kurarsak daha rahat konuşuruz. telegram grubu kurup linkini atacağım.
yagmaci39, 23 dk. önce

o zaman neden bekliyorum diyorsun. Birinci dereceden kaynak dediğin bakan mı bu arada?


yagmaci39
Aday Memur
20 Şubat 2025 16:42

tamam bekliyorum. Yalnız +95 dhmi grubu var

dytteyim, 18 dk. önce
arkadaş trollemiyor. tanıyorum ben şahsı. herkesin okuduğu bi platformda haberi aldığı yerin bilgisini veremez. Grup kurarsak daha rahat konuşuruz. telegram grubu kurup linkini atacağım.

dytteyim
Aday Memur
20 Şubat 2025 16:44
o zaman siz bağlantı linki atar mısınız
yagmaci39, 16 dk. önce

tamam bekliyorum. Yalnız +95 dhmi grubu var


dytteyim
Aday Memur
20 Şubat 2025 16:45
t.me/+3l_BuphDcmllYWM0
yagmaci39, 16 dk. önce

tamam bekliyorum. Yalnız +95 dhmi grubu var

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