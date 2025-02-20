Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Şubat 2025 15:58
Aylık 4/2, kadro 4 olan VHKİ'nin, 3. kadro derecesine kadro tahsisi yapılır mı?

Kadro: VHKİ

Mezuniyet: Lisans

Aylık derecesi: 4/2

Kadro derecesi: 4

Hizmet süresi: 14 yıl

bu durumda olan kişi 3. kadro derecesinde münhal kadro varsa kadro tahsisi talep edebilir mi?

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