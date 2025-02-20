Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Şubat 2025 16:07
Mehil Müddet ne zaman başlar?

Hastaneden evrakları tamamlayıp çıkışı aldığım günmü başlıyor arkadaşlar. Yoksa atama tebliğ tarihinden itibaren mi?

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