Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Şubat 2025 17:57
Rütbe terfii

Rütbe terfi


Küçük polis
Şube Müdürü
20 Şubat 2025 22:23

Polis olmayan kardeşimiz bu başlık ile ne demek istedi acaba? Ysf555 knk 4256 ztp64 mpt0967 adamların nickleri akıyor maşallah...

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