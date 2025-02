Neden Forumlarda troller var

Şunu demek istiyorum değerli meslektaşlarım;

Yeni yönetmelik konusunu açtılar. Açan polis mi değil mi o bile belli değil. Sonra taktik aynı. Bazıları geliyor milleti galeyana getiriyor, sayfalarca ağız bozmalar, sataşmalar vs. vs. Konu sayfası alığ başını gidiyor. Benim meslektaşım da merak edip tabi tıklamaya başlayınca geliyor cukkalar. Forumlarda bu sistemle troller olur. Buna kafayı takmayın. Biri ATATÜRK'ü kötüler etkileşim alır, diğeri devleti, diğeri Devlet Başkanını vs vs. Ben bu memurlar.net i böyle görüyorum. Tabi onları da suçlamak mantıksızlık olur. Sonuçta burası herkese açık bir site. Dilemeyen yazmaz bakmaz vb. Sadece siz bilin istedim.