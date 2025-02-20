Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Şubat 2025 18:15
Neden Forumlarda troller var

sorusunun cevabı bu işte.


paltolu
Aday Memur
20 Şubat 2025 18:18

memurlar.net

Aylık 150 milyon sayfa gösterimi ve 8 milyon benzersiz ziyaretçisi ile

"Türkiye?nin en büyük tematik haber sitesi"


paltolu
Aday Memur
20 Şubat 2025 18:25

Yaklaşık aylık gelir sayfa gösterimi ile alakalı yaklaşık bu rakama göre gelir 50-60 milyon TL.


paltolu
Aday Memur
20 Şubat 2025 18:32

Şunu demek istiyorum değerli meslektaşlarım;

Yeni yönetmelik konusunu açtılar. Açan polis mi değil mi o bile belli değil. Sonra taktik aynı. Bazıları geliyor milleti galeyana getiriyor, sayfalarca ağız bozmalar, sataşmalar vs. vs. Konu sayfası alığ başını gidiyor. Benim meslektaşım da merak edip tabi tıklamaya başlayınca geliyor cukkalar. Forumlarda bu sistemle troller olur. Buna kafayı takmayın. Biri ATATÜRK'ü kötüler etkileşim alır, diğeri devleti, diğeri Devlet Başkanını vs vs. Ben bu memurlar.net i böyle görüyorum. Tabi onları da suçlamak mantıksızlık olur. Sonuçta burası herkese açık bir site. Dilemeyen yazmaz bakmaz vb. Sadece siz bilin istedim.

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