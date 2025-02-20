Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


20 Şubat 2025 18:55
kamu çerçeve protokolü ve beklentiler
bazı kurumlarda 1 ocak bazılarında da 1 mart itibariyle yeni toplu iş sözleşmeleri geçerli olacak. yeni kçp den beklentimiz taban yevmiyenin bürüt 3000 tl olması.

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