Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Şubat 2025 20:53
yeni yönetmelik eğitim tayini maddesi hk.

sağlıkla ilgili bir alanda ilk kez ve en az lisans düzeyinde veya hazırlık sınıfı hariç en az beş yıl ve üstü lisans düzeyinde örgün öğrenim gördüğünü belgelendirenler, ilgili öğrenim programına yerleştirildiği akademik yılın başlangıcında ve öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla öğrenim gördüğü yere,

1. si açıktan lisans sağlık okuyup bitirdim bu engel olamaz.

2.si örgünde lisans sağlık kaydım vardı ama sildirdim sonuçta mezun olmadım bu yıl yeniden kazanacağım buda engel olamaz.

işi bilenlerden cevap bekliyorum.

NOT: Bakanlığı aradım örgünden mezun olmadıysanız hakkınız var dediler yinede konu açmak sormak istedim

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