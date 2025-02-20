Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


20 Şubat 2025 21:20
Çok önemli başına gelen oldu mu?

Yoneticilik kapsamında 4 yılım doldu belgeleri teslim ettim yüksek lisansin sayılmadı. İtiraz ettim kabul edilmedi. 66 puanla tercih yaptım 2. Tercihime atandım. İlk tercihim 83 puanla kapandı. Dava açtım mahkeme ek2 eksik hesaplandığı için atamayı iptal etti. İdare beni aynı okula yeniden atandı. Ben de kabul etmedim yeniden dava açtım yeni puanimla boş okullardan tercih sunulmaliydi diye. Sonuç ne olur. Başına gelen oldu mu?

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