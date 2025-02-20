Mazeret nedeni ile il içi atamaya itiraz etmek istiyorum

dava acmadan halletmeye bak kardesim mazeretin var goruse cik genel mudurluge 3310 a bidaha dilekce yaz git gel asindir bu durum beni daha da sikintiya dusurdu diye

dava acmadan halletmeye bak kardesim mazeretin var goruse cik genel mudurluge 3310 a bidaha dilekce yaz git gel asindir bu durum beni daha da sikintiya dusurdu diye