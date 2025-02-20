Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Şubat 2025 21:45
Mazeret nedeni ile il içi atamaya itiraz etmek istiyorum

iyi günler abilerim kardeşlerim herkese kolay gelsin öncelikle bir konu hakkında danışmak istedim sizlere

Meslekteki 14. ayım İstanbul'da göreve başladım ailem Konya'da yaşıyor buna istinaden Konya iline mazeret ataması döneminde geçici olarak atamam gerçekleşti mazeretimde şu şekilde babam %84 oranında engelli tek çocuğum ve vasi kararım var buna binayen atama talebinde bulundum ve olumlu karşılandı ancak olay burdan sonra başlıyor Konya ilinde ailemin ikameti merkez selçuklu ilçesinde beni geçici olarak bozkır ilçesine (130km mesafede sürgün ilçesi olarak geçiyor ilçenin ismi ve çakma 12/36 ekiplere yazdılar beni) müdür görüşüne çıktığımda ise hazirana kadar bi git gel bakarız duruma vs. dedi geçiştirdi beni görüşe gelen tüm personellere benzer şeyler söylemiş ben yürütmeyi durdurma davası açsam ve mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verse bunun bana dönüşü nasıl olur daha önce bu konuda tecrübesi olan var ise yardımcı olabilir mi?


zeki sunal
Aday Memur
20 Şubat 2025 21:48
dava acmadan halletmeye bak kardesim mazeretin var goruse cik genel mudurluge 3310 a bidaha dilekce yaz git gel asindir bu durum beni daha da sikintiya dusurdu diye
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