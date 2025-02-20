Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


20 Şubat 2025 21:53
Personel eksikliği, aşırı iş yoğunluğu yardım lütfen

merhabalar,

x kurumunda 2 yıllık memurum. ilk atandığımda birimimde 3 personel çalışıyorduk biri emekli oldu 2 senedir yerine personel verilmedi ve aşırı iş yoğunluğu var. Diğer arkadaşımda iş yoğunluğu yüzünden birim değişikliği talebinde bulundu, birim değişikliği kabul edilmezse istifa edeceğini bildirdi. sonuç olarak birim değişikliği talebi kabul edildi. şimdi birimimde tek çalışıyorum ve 1 aydan fazla oldu hala personel verilmiş değil, personel olmadığı söyleniyor. iş yoğunluğu bende aşırı stres oluşmasına sebep oluyor ve sağlığımı da etkiliyor. zamanında yapılması gereken bir çok işlemede iş yoğunluğu ve personel eksikliğinden yetişemiyorum doğal olarak. ve izin konusunda da problem oluyor. amir iş yoğunluğunu bildirdi ama yönlendirmenize ihtiyacım var, bu konuda kendimi güvene almak için yazı yazmalı mıyım yada ne yapılabilir bilen arkadaşlar yardımcı olabilir mi lütfenn

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