Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Şubat 2025 22:19
Eğitim tayini

iller arası tayini sonrasında ayrılış yapmazsak 2 yıl ceza alıyoruz, peki bu 2 yıl içerisinde eğitim tayini isteyebiliyor muyuz?

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