Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


20 Şubat 2025 22:23
Ücretsiz izin ve ilde çalışma süresi

Şark dönüşü 2024 yazında süresi 4 yıl olan bir batı iline geldim ve ilden gitmek istiyorum. Şimdi ücretsiz izin alsam ücretsiz izin süresi bu ilin görev süresinden düşer mi? 2 yıl alsam 2028 yılında batı batı istesem gidebilirmiyim?


Mazikalbimdeyaradir
Memur
20 Şubat 2025 22:36

1 gün bile şarktan sayılmaz.


Mazikalbimdeyaradir
Memur
20 Şubat 2025 22:38

1 gün bile batıdan sayilmaz


Mazikalbimdeyaradir
Memur
20 Şubat 2025 22:39

Ücretsiz izin ne şark nede batı görev süresinden sayılmaz

Toplam 3 mesaj

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