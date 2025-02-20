KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


20 Şubat 2025 22:28
Mütercim kadrosuna atananlar zaman içerisinde görevde yükselebilir mi?

Sizce bu kadroya atananların görevde yükselme (şef, şube müdürü vs. olma) imkanı var mı?

Çok Yazılan Konular

Göç idaresi büro personeli alımıDHMİ AIM(Havacılık Bilgi Yönetim Uzmanı) AlımıTürkşeker hakkındaKİT 3 yıl yasağı kapsamıMemurlukta neden bu kadar mobing var?ÖSYM Sınav Hizmetleri Uzmanı Alım İlanı - 24.12.2024Çevre ve şehircilik büro personeli alımı hakkındaYÖK İİBF Lisans Büro Personeli BaşvuranlarProgramcı olup Endüstri mühendisi kadrosuna nasıl geçilir ?Kpss p 3 4001 nitelik kodlu tek kişinin alındığı 5 kişinin sözlü mülakata çağrıldığı belediye büro p

Sözlük

aj ile biten kelimele 10 Bugün olanlar 4 kar tatili 2 kızılcık tarhanası 1 cemre 2 şiddetli baş dönmesi 1 şu anda dinlenen türkü 1 sanat kimin içindir 1 maşa olmak 3 gitti eteri geldi beteri 1

Son Haberler

KKTC'den İstanbul'a uçak seferleri kar yağışı nedeniyle iptal edildiBakan Tekin: En önemli yapısal dönüşümlerden bir tanesi ÖMKÜç ilde elektrikli scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı yasaklandı27 ilde yarın eğitime ara verildiTürkiye'de dolandırıcılık vakaları 5 katına çıktı

Editörün Seçimi

Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL