Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


20 Şubat 2025 22:48
Adi malul emeklilik

Değerli arkadaşlar son zamanlarda adı malül hakkını kullanarak emekli olan var mıdır olduysa derece kademe ve maaş durumu nu öğrenebilir miyim?

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