Bakanlıktan Belediye'ye farklı sınıf olarak geçebilir miyim?

Merhaba arkadaşlar. Bakanlıkta normal memurum kadrom mühendis değil ama Belediye'de mühendis olarak atanabilir miyim.(müh. mezunuyum) Muhafakatname ile. Bu işin oluru var mı.

Merhaba arkadaşlar. Bakanlıkta normal memurum kadrom mühendis değil ama Belediye'de mühendis olarak atanabilir miyim.(müh. mezunuyum) Muhafakatname ile. Bu işin oluru var mı.