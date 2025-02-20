Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


20 Şubat 2025 23:46
Bakanlıktan Belediye'ye farklı sınıf olarak geçebilir miyim?
Merhaba arkadaşlar. Bakanlıkta normal memurum kadrom mühendis değil ama Belediye'de mühendis olarak atanabilir miyim.(müh. mezunuyum) Muhafakatname ile. Bu işin oluru var mı.

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