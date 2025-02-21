Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Şubat 2025 08:02
Fazla hizmet süresi zammının erken verilmesi

arkadaşlar merhaba. fazla hizmet süresi zammı genelde yıl sonunda veriliyorken 2024 sonunda verilmesine rağmen e-devlete girdiğimde bu ayda verildiğini farkettim. neden olabilir


gtot
Şef
21 Şubat 2025 08:03

fiili hizmet zammıymış düzeltme yapayım

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