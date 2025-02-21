Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


21 Şubat 2025 09:25
Engel Raporu

Arkadaşlar atamalarda kurum bizden evrakları isterken rapor yeniletmemizi isterse ve yeni raporumuz %40'ın altına düşmüş ise atamada sorun oluşturur mu ? Cevaplarsanız sevinirim. Teşekkürler

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