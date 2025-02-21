Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Şubat 2025 10:26
Kütahya MEB Promosyon

Hayırlı günler herkese, bildiğiniz üzere 26/02/2025 Çarşamba günü Kütahya MEB promosyon ihalesi var ve Kütahya MEB'in youtube kanalından canlı yayınlanacak, sizce ne kadar promosyon verirler


m.r_f
Şef
21 Şubat 2025 10:41

Perosonel sayısı kaç?


Ktipben
Aday Memur
21 Şubat 2025 10:50

sitede yazan öğretmen sayısı 7500

Toplam 2 mesaj

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