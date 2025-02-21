Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Şubat 2025 11:06
Afet Nöbeti Hk.

Merhaba arkadaşlar, bu gün tarafıma bir tebliğ ile akşam nöbetim olduğu iletilmek istenildi. Resmi bir görevlendirme yazısı yok, yol yok, yemek yok. Bu nöbetin resmi dayanağı var mıdır? Görevlendirme çıkartılması gerekli midir?


jajacoelho
Genel Müdür
21 Şubat 2025 12:20

kurumun,görevin,branşın?


m.r_f
Şef
21 Şubat 2025 12:41

İlçe Milli Eğitim, VHKİ.

jajacoelho, 2 saat önce

kurumun,görevin,branşın?


m.r_f
Şef
21 Şubat 2025 12:45

Biraz alelacele yazdım konuyu kusura bakmayın. İl Afet Yönetim birimi böyle bir karar almış sanırım, bi koordinasyon merkezi kurulmuş. Belli kurumlardan da belli kişilere nöbet yazmışlar. Bana imza karşılığı tebliğ etmek istediler, ben de bu görevin resmi dayanağı nedir görmek istiyorum dedim. Henüz tekrar gelmediler ancak resmi görevlendirme yok, evimden uzakta bir yer ve bu gün 16:00-23:59 arası, pazarı pazartesiye bağlayan gece 00:00-08:00 arası görevli olacağımı söylediler. Araçla gitmem şart yani.

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