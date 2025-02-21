KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


21 Şubat 2025 11:12
2024 KPSS 4619 Branş Sıralaması

4619 branş sıralamasında 3. ve 4. olan arkadaşlara ulaşmaya çalışıyorum. Tanıyan varsa ulaşabilirse sevinirim.


figo0
Memur
21 Şubat 2025 12:15
İlginç

enginar123
Aday Memur
21 Şubat 2025 14:21

onlar çoktan atanmışlardır bile

4619 dan atanmak cok zor hocam puanınız kaç acaba


engineer4200
Aday Memur
21 Şubat 2025 14:31

Merkezi atamadan atanmadılar hocam takip ediyorum. Açıktan alımlarda da hiç görmedim. Puanım 95 üzeri

enginar123, 15 dk. önce

onlar çoktan atanmışlardır bile

4619 dan atanmak cok zor hocam puanınız kaç acaba

Toplam 3 mesaj

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