Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Şubat 2025 11:42
Genel mal beyanı

mal beyanında bazı arkadaşlar mesela 10 yıl önce aldığı evin tapu değeri değil güncel değerini yazıyor..bazılarıda tapudaki değerini..hangisi doğru..


E.Kayı Han
Editor
21 Şubat 2025 12:22

Güncel değerini yazacaksınız

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