Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Şubat 2025 11:56
PROMOSYON BEKLENTİSİ NE KADAR ?

yeni promosyan anlaşmasında acaba ne kadar verirler


cetek
Şube Müdürü
21 Şubat 2025 12:05

Kurumunuzdaki en düşük maaş kadar verirler.


fzt mustafa parlak
Aday Memur
21 Şubat 2025 13:49
hiç beklemediğin kadar verirler.

DevletinAmelesii
Aday Memur
21 Şubat 2025 13:58

Geçen maaşın 1.5 katı olmuştu diye hatırlıyorum.


kıdemsizmemur13
Aday Memur
21 Şubat 2025 14:18

80-90k bandında olur

Toplam 4 mesaj

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