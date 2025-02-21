Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Şubat 2025 12:00
Geçici görev süresi bitmesi

A ilinde geçici görevliyim 2 sene olacak memleketim olduğu için nakil atamam yapılmadı mazaret nedeniyle atanmıştım halen sıkıntılar devam ettiği için geçici görev süresi uzatmak için dilekçe verdim mart ayında da sona eriyor geçici görevim hemen ilişik keserler mi dilekçem halen değerlendirilmektedir yazıyor ne yapmam lazım bu konuda bilgisi olan varmı


Tayfur51
Aday Memur
21 Şubat 2025 12:20
Devrem benim geçici görev uzatma talebimi kabul ettiler, seninki de kabul olur, geçici görevin bir sınırı yok, zaten geçerli mazereti kabul etmişler ki 1+1 =2 sene onay vermişler, eğer uzamayacak olsalar idi 2. sene hiç uzatmazlardı Eski bir personelci olarakta bu tecrübeye sahibim

gulyabani.10
Aday Memur
21 Şubat 2025 12:25
memleket büyükşehir mi

Ebrunur6880
Aday Memur
21 Şubat 2025 12:27

12 Şubat'ta pbsye yüklendi 7 Şubat'ta vermiştim dilekçeyi o günden bu yana da değerlendirilmektedir diyor mart ayında ilişiğimi hemen kesmezler değil mi devrem müdürlerin insiyatifinde diye duymuştum sanki de bilirsin belki

Tayfur51, 2 saat önce
Devrem benim geçici görev uzatma talebimi kabul ettiler, seninki de kabul olur, geçici görevin bir sınırı yok, zaten geçerli mazereti kabul etmişler ki 1+1 =2 sene onay vermişler, eğer uzamayacak olsalar idi 2. sene hiç uzatmazlardı Eski bir personelci olarakta bu tecrübeye sahibim

Ebrunur6880
Aday Memur
21 Şubat 2025 12:29

Memleket büyükşehir değil

gulyabani.10, 2 saat önce
memleket büyükşehir mi

gulyabani.10
Aday Memur
21 Şubat 2025 12:31
geçmiş olsun öncelikle mazeret kabul edilip geçici görevle de olsa gittiğine göre mazeret devam ettikçe sorun olmaz.. dilekçe kabul edilir büyük şehir olsa zaten naklen atama verilirdi yönetmelik izin vermediği için geçici görevle devam edeceksin
Ebrunur6880, 2 saat önce

Memleket büyükşehir değil


Ebrunur6880
Aday Memur
21 Şubat 2025 12:37

Teşekkürler devrem

gulyabani.10, 2 saat önce
geçmiş olsun öncelikle mazeret kabul edilip geçici görevle de olsa gittiğine göre mazeret devam ettikçe sorun olmaz.. dilekçe kabul edilir büyük şehir olsa zaten naklen atama verilirdi yönetmelik izin vermediği için geçici görevle devam edeceksin

gulyabani.10
Aday Memur
21 Şubat 2025 12:41
rica ederım devrem

Tayfur51
Aday Memur
21 Şubat 2025 13:11
İl emniyet müdürünün bile yetkisi yok o konuda, geçici görev süresi bitmeden personel Başkanlığı mutlaka yazı gönderir %90 ihtimalle 12 ay süreli görev sürenin uzatılması yönünde bakanlık onayı gelir, diyelim gelmedi onay emniyet yine ilişik kesemez bu sefer personel Başkanlığı ilişik kesin diye yazı göndermesi gerekir
Ebrunur6880, 2 saat önce

12 Şubat'ta pbsye yüklendi 7 Şubat'ta vermiştim dilekçeyi o günden bu yana da değerlendirilmektedir diyor mart ayında ilişiğimi hemen kesmezler değil mi devrem müdürlerin insiyatifinde diye duymuştum sanki de bilirsin belki


Tayfur51
Aday Memur
21 Şubat 2025 13:12
Devrem bir de her iki geçici görev onayından sonra ilk 6 ay için geçici görev gündelik ücreti aldın demi

Ebrunur6880
Aday Memur
21 Şubat 2025 13:24

Bir kere verdiler onu da mahkeme yoluyla aldım onu da sıkıntı yaptılardı bana tayin çıkınca ben ikameti taşıdım memleketime diye vermiyeceklerdi bende dava açtım kazandım o şekil aldım ama ilk senemde aldım ikinci senemde harcırahsız atandım uzatma olduğu için galiba

Tayfur51, 1 saat önce
Devrem bir de her iki geçici görev onayından sonra ilk 6 ay için geçici görev gündelik ücreti aldın demi

272745
Aday Memur
21 Şubat 2025 14:17
geçici görev ile kendi memleketinize mahkeme yoluyla mı atandınız?
Ebrunur6880, 1 saat önce

Bir kere verdiler onu da mahkeme yoluyla aldım onu da sıkıntı yaptılardı bana tayin çıkınca ben ikameti taşıdım memleketime diye vermiyeceklerdi bende dava açtım kazandım o şekil aldım ama ilk senemde aldım ikinci senemde harcırahsız atandım uzatma olduğu için galiba


Tayfur51
Aday Memur
21 Şubat 2025 14:19
Devrem benimde geçici görev bir yıl doldu bende talep ettim 6 aylık gündelik ücretini yatıracaklar ama miktar söylemiyorlar, sana ne kadar yattı devrem sana zahmet
Ebrunur6880, 1 saat önce

Bir kere verdiler onu da mahkeme yoluyla aldım onu da sıkıntı yaptılardı bana tayin çıkınca ben ikameti taşıdım memleketime diye vermiyeceklerdi bende dava açtım kazandım o şekil aldım ama ilk senemde aldım ikinci senemde harcırahsız atandım uzatma olduğu için galiba


Ebrunur6880
Aday Memur
21 Şubat 2025 14:19

Dilekçe ile atandım şubat ayı atamalarında

272745, 20 dk. önce
geçici görev ile kendi memleketinize mahkeme yoluyla mı atandınız?
Toplam 13 mesaj

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