Geçici görev süresi bitmesi

Devrem benim geçici görev uzatma talebimi kabul ettiler, seninki de kabul olur, geçici görevin bir sınırı yok, zaten geçerli mazereti kabul etmişler ki 1+1 =2 sene onay vermişler, eğer uzamayacak olsalar idi 2. sene hiç uzatmazlardı Eski bir personelci olarakta bu tecrübeye sahibim

Devrem benim geçici görev uzatma talebimi kabul ettiler, seninki de kabul olur, geçici görevin bir sınırı yok, zaten geçerli mazereti kabul etmişler ki 1+1 =2 sene onay vermişler, eğer uzamayacak olsalar idi 2. sene hiç uzatmazlardı Eski bir personelci olarakta bu tecrübeye sahibim