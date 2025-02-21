Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Şubat 2025 12:01
Tayin dönemi hakkında

merhaba arkadaşlar 2022 yılında göreve başladım Kasım ayında birkaç ay sonra da kadro aldım. sizce ne zaman tayin hakkım var bu yıl istesem çıkmaz mı?


katipehanım
Aday Memur
21 Şubat 2025 12:01
İstanbul'da çalışıyorum bu arada onu söylemeyi unutmuşum
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