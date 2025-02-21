KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : gül-feşan


21 Şubat 2025 12:29
Udemy- YDS kurs tavsiyesi

Merhaba biraz gramer ve kelime bilgim var ama YDS sorularının çoğunu çözemiyorum. Alt yapısı olanlar için Udemy'den alıp iyi puan almanızı sağlayan bir kurs ya da hoca tavsiyeniz var mı? Önerilerinizi bekliyorum.

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