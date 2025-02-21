Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


21 Şubat 2025 12:46
Belediyedeki 657 tabi kişilerin askerlik işlemleri

Askerlik sebebiyle aylıksız izin alan 657 ye tabi belediyede memur olarak calışan birinin memuriyeti sona mı erer. Birde belediyede 657 ye tabi olarak calışan kişi istedigi sürede askere gidebilir mi mesela 1 ay ,6 ay, veya 12 ay kişi 1 ay bedelli değilde 6 ay askere giderse memuriyeti sona mı erer 6 ay askerliğini yapıp geldiğinde calıştıgı belediye kişiyi göreve başlatmak zorundamı yoksa belediyenin kendi insiyatifindemi. 6 ay askere giden bir kişinin Askerlik dönüşü askerlik süresi bedeli askerliğe göre biraz daha uzun olduğu için belediyenin kişiyi Göreve başlatmama gibi durumu olabilir mi . Biraz uzun oldu ama kusura bakmayın bilen biri yardımcı olabilir mi .

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