Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Şubat 2025 13:00
3 Günlük Kıst Maaş Ödemesi

İyi forumlar. Askerliğim neticesinde 12 Aralıkta ayrılış vermiştim. Aralık ücretini Kasım'da peşin aldığım için 12-13-14 Aralık olmak üzere 3 günlük bir kişi borcu ödemem çıktı. Ben bunu ödemeyi unuttum. Bunun ödenmesi için herhangi bir zaman sınırlaması var mı? Varsa kaç gün içerisinde ödemem gerekiyor. Bulunduğum yer defterdarlığa uzak olduğu için maalesef gidip soramıyorum. Bilenler varsa bilgilendirirse sevinirim.


ysff.76
Aday Memur
21 Şubat 2025 14:11

1 ay içerisinde ödeme yapmazsanız icra takibi başlatma durumu var hocam. Takipçi bir defterdarlık ise icraya gönderebilirler. Orada bir tanıdık eş dost var ise sizin adınıza ödeme yapsın ricacı olursanız yaparlar belki.


TreLiaLuza
Aday Memur
21 Şubat 2025 14:23

Teşekkür ederim hocam. Süre olarak 1 aylık bir süre ise çoktan süreyi aşmış gibi görünüyor. Henüz icra ile ilgili bir bildiri gelmedi bana ama. Başka birisi adıma yatırabiliyorsa problem yok.

ysff.76, 26 dk. önce

1 ay içerisinde ödeme yapmazsanız icra takibi başlatma durumu var hocam. Takipçi bir defterdarlık ise icraya gönderebilirler. Orada bir tanıdık eş dost var ise sizin adınıza ödeme yapsın ricacı olursanız yaparlar belki.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Meb ajanda dayatması Talim Terbiye müfredat sayfasında iş başındaProje Okulları Başvuruları Uzatılsın Lütfen!Müdür Yardımcılığında Adalet İstiyoruz.Yakın Zamanda Yeşil pasaport alanlar.. İstirahat raporunun üçüncü kişilerle paylaşımıMtsk memur görevli ücretiKütahya MEB PromosyonMüdür Başyardımcığı meselesiKantin-Servis Denetleme, İş Güvenliği vb.İlksan İkraz Limiti Yükseltme

Sözlük

cemre 2 arkeoloji 1 Elon musk'un oğlu 1 abanoz 1 sanat kimin içindir 3 gelmiş geçmiş en iyi film 2 el hakem 1 gitti eteri geldi beteri 1 harran 2 aj ile biten kelimele 3

Son Haberler

Çiftçilere destek ödemesi bugün yapılacakFırat Kalkanı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildiBorsa günün ilk yarısında yatay seyrettiÜniversiteden Örnek Görevde Yükselme Sınav İlanıMSÜ ve Kaymakamlık sınavları pazar günü yapılacak

Editörün Seçimi

Adliyede Çalışmak2025 şubat ayı enflasyon tahmini2025 Şubat maaşlarımızı yazalımKarakollar ıslah yeri mi?Şube müdürü Öğretim Görevlisinin amiri midir?12 ay üstü hapis cezası ihraç mı?4/B Sözleşmelide kadroya geçmeyenler?İstifa sonrası pişman olup geri dönmek istemekSuv arac onerisi1 gram altın Fiyatı: 4.500 TL- 5.000 TL