Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Şubat 2025 13:09
Mtsk memur görevli ücreti
Arkadaşlar 2025 itibari ile mtsk sınavlarında hafta sonu gorev alan memur işlerini yapan şef memur görevli ücreti ne kadar oldu bilgisi olan varmıdır???

ozelogretim
Aday Memur
21 Şubat 2025 13:11

memur ve şef aynı ücreti alıyor artık brüt 2400 civarı


kantar05
Aday Memur
21 Şubat 2025 13:13
Hocam bu 2 gun ıcın sınava katılan sayıya gore degısıyor mu. Net olarak gunluk ne kadar oluyor peki
ozelogretim, 1 saat önce

memur ve şef aynı ücreti alıyor artık brüt 2400 civarı


ozelogretim
Aday Memur
21 Şubat 2025 13:15

çok az miktarda olsa değişebilir. net vergi dilimine bağlı


m.r_f
Şef
21 Şubat 2025 13:32

Sınava katılan kişi veya memur sayısında göre ücret değişmez, belli bir ücret dağılımı vardır ve o tarife uygulanır. Ücretler arasındaki fark tamamen gelir vergisi ile alakalı. Hatta şöyle düşünüyorum, eğer brüt ücret eşit ise, bence şef memurdan daha az kazanıyordur nete bakıldığında.

kantar05, 1 saat önce
Hocam bu 2 gun ıcın sınava katılan sayıya gore degısıyor mu. Net olarak gunluk ne kadar oluyor peki

ysff.76
Aday Memur
21 Şubat 2025 14:08

Hocam bir kaç sınavdır tavana takılma mevzusu var anladığım kadarıyla. Aday sayısı çok farketmiyor gördüğüm kadarıyla 2400 civarı alınıyor brüt. Vergi durumu da ay içerisinde aldığın ödemeye göre %15 hesaplarsan net 2 bin civarı.

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