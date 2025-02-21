Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


21 Şubat 2025 13:52
Memur Ayakkabı Tercihi

Arkadaşlar aday memurum. Hava -11 derece ve ben kuruma bot ile geldim. Bildiğiniz spor siyah renkte bir bot. Oldukça sade bir bot. Altı beyaz. Yemekhane çıkışı müdürüm seslenip ben seni spor ayakkabıyla gelme diye uyarmadım mı dedi. Ben de kendimi açıklama gereğinde bulundum. Yönetmelikte böyle bir kısıt olduğunu sanmıyorum. İlla ki resmi ayakkabı ile gelme zorunluluğu var mı?


eskidenberiburdayim
Şube Müdürü
21 Şubat 2025 14:17

hangi kurumda çalışıyorsun bu kadar sıkı mı? birçok kurum kılık kıyafete hiç karışmıyor


Görkem TÖRE
Aday Memur
21 Şubat 2025 14:26

Sermaye piyasasındayım ama yüzde 15 20 bi kesim benim gibi giyiniyor. Onlara bir şey diyen eden yok. Zaten kendi unvanımda çalıştırılmıyorum bir de kılık kıyafet iyice sıktı. Kurum iç yönetmeliğinde de kısıtlama yok. Sadece atkılı ve sandalet tipi giyilmez şeklinde belirtiliyor

eskidenberiburdayim, 20 dk. önce

hangi kurumda çalışıyorsun bu kadar sıkı mı? birçok kurum kılık kıyafete hiç karışmıyor

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